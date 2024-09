Casa da Mulher Buziana abre inscrições para Curso de Libras - Prefeitura de Búzios

Publicado 01/09/2024 13:52

Búzios - A Casa da Mulher Buziana está com inscrições abertas para um curso de Libras, a Língua Brasileira de Sinais. As aulas ocorrerão todas as terças-feiras, das 14h às 16h, oferecendo uma oportunidade valiosa para quem deseja aprender a se comunicar com a comunidade surda.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na Casa da Mulher Buziana, localizada na Rua Castorina Rosa de Carvalho, 38, ao lado da Igreja Quadrangular, no bairro Rasa. O horário para inscrições é das 8h às 17h.

As vagas são limitadas, então é importante que os interessados realizem a inscrição o quanto antes para garantir sua participação. O curso é uma excelente oportunidade para quem busca desenvolvimento pessoal e profissional, além de contribuir para a inclusão social.

Como bem disse Paulo Freire: "A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades." Participe e faça parte dessa iniciativa inclusiva e transformadora!