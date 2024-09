Búzios inicia campanha do Setembro Amarelo com roda de conversa sobre saúde mental - Prefeitura de Búzios

Publicado 01/09/2024 13:52

Búzios - Nesta segunda-feira (2), a Secretaria Municipal de Saúde de Búzios dará início à campanha do Setembro Amarelo com uma roda de conversa aberta ao público no Geribá Tênis Park, a partir das 13h30. O evento, cujo tema é "Falar Alivia Dores Emocionais", busca conscientizar a comunidade sobre a importância da saúde mental e da prevenção ao suicídio.

A programação inclui uma série de palestras com especialistas da área da saúde e convidados que abordarão temas fundamentais relacionados à saúde mental:

- **13h30**: Abertura com Dayana Azevedo e Patrícia Oliveira, da Secretaria de Saúde.

- *14h00*: Fabiana Rampazzo compartilha relatos sobre "Foram só uns dias ruins".

- *14h30*: Dr. André Granado discutirá "O impacto de um diagnóstico".

- *15h00*: Dra. Elizabeth Costa falará sobre "O aumento da ideação suicida nas crianças e adolescentes pós-pandemia".

- *15h30*: José Tadeu Freire (psicólogo) e Dr. Marcos Coelho (psiquiatra) abordarão os "Desafios do CAPS no cuidado à crise".

- *16h00*: Coffee break.

- *16h30*: Roda de conversa aberta para participação do público.

- *17h00*: Encerramento com a recitação de uma poesia sobre o Setembro Amarelo, de um escritor local.

O Setembro Amarelo é uma campanha nacional dedicada à prevenção do suicídio, promovendo ações e eventos para aumentar a conscientização sobre a importância de cuidar da saúde mental e oferecer suporte às pessoas que enfrentam momentos difíceis. A iniciativa visa combater o estigma em torno da depressão e outras condições mentais, incentivando o diálogo aberto e o apoio comunitário.

“O Setembro Amarelo é um momento para refletirmos sobre a importância do combate à depressão e da prevenção ao suicídio, assuntos delicados, mas que certamente salvam vidas e precisam ganhar visibilidade”, afirma Dayana Azevedo, coordenadora de Saúde Mental.

O secretário de Saúde de Búzios, Leonidas Heringer, reforça a importância da participação da comunidade: “Queremos que todos se sintam acolhidos para falar sobre suas emoções e encontrar apoio. Este evento é apenas o começo de uma série de ações que vamos promover durante o mês para fortalecer a rede de apoio à saúde mental em Búzios.”

A roda de conversa é gratuita e aberta a todos os interessados. A Secretaria Municipal de Saúde convida a população a participar ativamente da campanha, promovendo um ambiente de acolhimento e conscientização para a prevenção ao suicídio.