Feira Literária de Búzios 2024 começa nesta quarta-feira, na Praça Dona Uia - Prefeitura de Búzios

Publicado 29/10/2024 17:33

Búzios - Amanhã, dia 30 de outubro, a cidade de Búzios abrirá suas portas para mais uma edição da Feira Literária de Búzios (FLIB), um evento que promete reunir literatura, arte e a expressão cultural das nossas escolas e comunidades na charmosa Praça Dona Uia (INEFI). Com atividades para todos os públicos e um compromisso com o fortalecimento de nossas tradições, a FLIB será um verdadeiro mergulho nas histórias e nas raízes que moldam Búzios.

A programação da feira é extensa e cheia de vivacidade, começando com exposições de trabalhos escolares, concursos de fotos, e o famoso “Troca-Troca de Livros”. De manhã, o evento ganha energia com atividades infantis como "Energia para Despertar" e apresentações musicais, seguidas por momentos como “Nossas raízes, nossas histórias”, que homenageiam nossa herança cultural, com a participação de escolas e creches locais, como a E. M. Q. Lydia Sherman e a E. M. João José de Carvalho.

Outro destaque é o Teatro Infantil com o espetáculo “Mundo Bita” e, no período da tarde, o encantador “Baile do Tio Tuca” e a apresentação de palhaçaria, que certamente levarão alegria e sorrisos ao público. O dia se encerra com a abertura solene e uma homenagem ao patrono da feira, um momento de celebração e reconhecimento a quem inspira nosso amor pela cultura e pelo aprendizado.

A Feira Literária de Búzios vai muito além da literatura: ela promove o encontro entre gerações, valoriza nossa história e reafirma o compromisso da gestão municipal com a cultura e educação de qualidade. Com um ambiente acolhedor e acessível, a FLIB 2024 é um convite para que todos participem e celebrem a cultura de Búzios.

Confira os horários:

8h – ENERGIA PARA DESPERTAR (Motivos) - Infantil

8h20 – ENERGIA PARA SORRIR (Agitação) - Infantil

8h40 – Brinquedos Cantados “Como poderei viver sem a tua companhia?” - Infantil

9h – Momento “Nossas raízes, nossas histórias” - Livre

9h40 – Teatro Infantil “Mundo Bita” - Infantil

10h20 – Sônia Corecha Apresentação Musical - Infantil

10h50 – Sarau Poético “Azul da cor do mar” - Livre

13h – ENERGIA PARA ENCANTAR - Infantil

13h20 – Teatro Infantil “Aventuras no fundo do mar” - Infantil

14h10 - Momento “Nossas raízes, nossas histórias” - Livre

14h40 – Apresentação Cultural Gagues de Palhaçaria - Infantil

15h – Apresentação Cultural Baile do Tio Tuca – Infantil

15h - Brinquedos Cantados “A canoa virou” - Infantil

16h – ABERTURA SOLENE