Atleta de Búzios, Davi Gigante, conquista medalha de prata em campeonato europeu de jiu-jitsu em LisboaPrefeitura de Búzios

Publicado 29/10/2024 17:33

Búzios - O jovem atleta Davi Gigante, representante da equipe Checkmat Búzios, conquistou a medalha de prata no prestigiado Europeu Kids de Jiu-Jitsu da IBJJF, realizado no Centro Esportivo do Casal Vistoso, em Lisboa, Portugal, neste fim de semana. Essa foi a segunda competição internacional de Davi, que volta ao Brasil com uma conquista impressionante e ainda mais motivado para os próximos desafios.

A jornada de Davi é marcada por determinação, disciplina e apoio incondicional de seus mestres, sua família, amigos e patrocinadores, que ele fez questão de agradecer. "Esse sonho só foi possível graças ao apoio e confiança de todos que estiveram ao meu lado," disse Davi.

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, parabeniza Davi por sua conquista e destaca a importância de apoiar atletas locais em competições de grande porte. A medalha de Davi Gigante, conquistada em terras europeias, é um exemplo do talento e do potencial que a cidade tem a oferecer para o mundo do esporte.

"Essa conquista é motivo de orgulho para Búzios, e reforça nosso compromisso em apoiar o esporte e abrir oportunidades para que nossos atletas alcancem seus sonhos, seja aqui ou em competições internacionais. Estamos todos torcendo por ele e por muitos outros jovens talentos da nossa cidade.", declarou o Secretário de Esporte e Lazer, Gugu Braga.