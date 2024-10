Atletas Rafael Rudha e Sophia Mobarak Brilham no Estadual de Judô, Reforçando Orgulho para Búzios - Prefeitura de Búzios

Atletas Rafael Rudha e Sophia Mobarak Brilham no Estadual de Judô, Reforçando Orgulho para BúziosPrefeitura de Búzios

Publicado 29/10/2024 17:33

Búzios - Neste fim de semana, o esporte de Búzios ganhou mais um motivo para comemorar. O atleta Rafael Rudha conquistou o título de vice-campeão estadual de judô, enquanto Sophia Mobarak garantiu a medalha de bronze, ambos treinados pelo experiente sensei Raniery Moreira, da renomada academia Judô Búzios. Os jovens atletas, com o apoio da Prefeitura e da Secretaria de Esporte de Búzios, mostraram talento e dedicação ao representarem nossa cidade no estadual.

A trajetória de Rafael e Sophia reflete o compromisso de Búzios com o incentivo ao esporte e a formação de novos talentos. Como bolsistas do município, ambos os atletas tiveram a oportunidade de treinar em alto nível, com estrutura e orientação qualificada, resultado direto do investimento da cidade em programas esportivos que buscam transformar a vida dos jovens.

A presença de Rafael e Sophia no pódio é mais que uma conquista pessoal; é a expressão de uma política esportiva que valoriza o potencial dos nossos atletas. "Esses jovens são exemplos de determinação e disciplina, e são a prova de que Búzios é um celeiro de talentos", destacou o secretário de Esporte. O apoio aos atletas reafirma o compromisso da cidade com o desenvolvimento humano e o orgulho em ver jovens promessas alcançando vitórias dentro e fora do tatame.