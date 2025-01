Fernanda Abreu incendeia o palco do Claro Verão Búzios neste fim de semana - Claro Verão Búzios

Publicado 13/01/2025 15:43

Búzios - A cantora Fernanda Abreu incendiou o palco do 'Claro Verão Búzios' no Clube Aretê em Búzios neste sábado (11), primeiro fim de semana do evento.

A intérprete Fernanda Abreu tem 42 anos de carreira. A cantora, compositora e bailarina iniciou sua carreira solo em 1990, em um período dominado pelo Rock e MPB, com um repertório pop dançante e pioneiro no uso de sample.

Em um show eletrizante, dançante e emanando uma energia única, Fernanda Abreu fez um passeio em sua carreira artística com clássicos e sucessos de sua trajetória solo e relembrou seus tempos de Banda Blitz, além de colocar todo mundo para dançar com um medley relembrando o auge do funk da década de 90. A intérprete apresentou seu show “Amor Geral A(live)”, com um repertório que contempla músicas de todos os seus álbuns, desde as clássicas “Rio 40 Graus”, “Garota Sangue Bom”, “Veneno da Lata”, “Kátia Flávia” e “Baile da Pesada”, às mais recentes composições de “Amor Geral”.

Em entrevista exclusiva ao jornalista Juarez Volotão para o Dia, a artista disse que não considera a nova era do streming como algo ruim para o mercado musical:

'Não gosto de criticar os avanços e modernidades da música e do tempo, portanto não acho ruim a questão do streming ou dessa era de tik tok, porém como artista eu faço música, de qualidade, e não me permito ser moldada a isso e muito menos conduzida por essa tendência ou necessidade de mercado. Música será sempre música, e o mercado será sempre mercado. O que me molda e me mantém fazendo música é a arte e a paixão por esse universo das letras, arranjos, emoções e canções', afirmou Fernanda Abreu.

O 'Claro Verão Búzios' é uma realização da Peck Produções e contou com o apoio da Prefeitura de Búzios.