Búzios realiza Operação Integrada para amenizar os transtornos causados pelas fortes chuvas que caíram nesta quarta-feira no município - Prefeitura de Búzios

Búzios realiza Operação Integrada para amenizar os transtornos causados pelas fortes chuvas que caíram nesta quarta-feira no municípioPrefeitura de Búzios

Publicado 13/01/2025 15:42

Búzios - Na noite desta quarta-feira (08), uma forte chuva que atingiu o município de Búzios causou alagamentos em diversas áreas da cidade. Para amenizar os danos causados pelo temporal, o prefeito Alexandre Martins montou uma Operação Integrada entre as Secretarias de Saneamento e Drenagem, Serviços Públicos, Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, Mulher, Saúde e Segurança e Ordem Pública (Defesa Civil e Guarda-vidas).

O acumulado de 95 mm de chuva em apenas uma hora gerou transtornos em bairros como Manguinhos e Geribá, onde ruas importantes ficaram alagadas. Entre os locais mais afetados, destacam-se as ruas Celeste da Costa, Linguiça, Vieira Câmara, Estrada do Canto Esquerdo de Geribá e Rodrigues de Souza, que tiveram a circulação prejudicada devido à inundação. O impacto foi especialmente grande nas vias e em algumas residências localizadas nessas áreas.



O prefeito Alexandre Martins esteve presente durante a noite e hoje pela manhã acompanhando as ações da operação e a situação dos moradores mais atingidos, e disse que foi necessário fazer a desobstrução de uma comporta da Prolagos (tempo seco) no Porto da Barra, que segurava a água nas ruas Celeste da Costa e Linguiça.

“Já chamamos a Prolagos para fazer uma comporta maior para quando chover acima de 50 mm, essa comporta possa abrir e escoar o volume de água. Nossa equipe está nas ruas trabalhando a noite toda, mas é importante ressaltar a colaboração de todos. Não jogue lixo nos bueiros, pois a maioria dos alagamentos são causados pelo entupimento dos bueiros. O alagamento em frente a Caixa Econômica, foi um deles”, afirmou o prefeito.

A secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, Josiani Meira, que também acompanhou a Operação, fez um levantamento de todas as famílias que perderam seus pertences na rua Celeste da Costa, além da equipe da Secretaria, o coordenador de Atenção Primaria, Antonio Pedro Ruschel Montera, também percorreu as ruas do bairro para ajudar e orientar os moradores sobre os riscos de viroses e infecções, nestas ocasiões.

A Prefeitura segue monitorando as condições do tempo e trabalhando para minimizar os efeitos da chuva e garantir a segurança da população.