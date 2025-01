Paulo Ricardo canta em 'O Verso', prosa e poesia e encanta o público no primeiro dia do Claro Verão Búzios - Claro Verão Búzios

Publicado 13/01/2025 15:43

Búzios - Na última sexta-feira (10) o Clube Aretê em Búzios, município da Região dos Lagos do Rio, deu o pontapé inicial ao 'Claro Verão Búzios', evento de sucesso aguardado pelo público. O projeto será realizado em dois finais de semana com grandes nomes da música brasileira.

O cantor e compositor Paulo Ricardo, artista com 40 anos de carreira foi o primeiro a se apresentar no evento e cantou 'O Verso' ( seu novo single ), e em prosa, poesia e uma banda alinhada, embalou os convidados com seus sucessos consagrados como 'Dois', 'Louras Geladas', 'Rádio Pirata', 'Olhar 43' e muitos outros clássicos do pop rock nacional em 1 hora e 30 minutos de show mesclando sucessos da carreira solo e de sua época do RPM.

Paulo Ricardo e sua banda brindaram o público presente com uma apresentação impecável e contagiante, numa estrutura diferenciada e uma produção irretocável.

Em entrevista exclusiva ao jornalista Juarez Volotão do Dia, Paulo Ricardo declarou que é emocionante romper gerações e estar há tanto tempo no mercado, mantendo um público fiel e conquistando a nova geração. O cantor afirmou que isso se deve a estar antenado ao avanço da música, novos sons e estilos, mas mantendo a sua essência e a personalidade de seu trabalho:

'Antes os artistas sertanejos por exemplo faziam muitos feats, e nós do rock nem tanto. Acabei de lançar a versão do meu mais novo single 'O Verso' com o Rogério Flausino do JQuest que é incrível e particularmente desejo fazer muitos outros feats, parcerias musicais', disse Paulo Ricardo ao Dia.

O 'Claro Verão Búzios' é uma realização da Peck Produções e contou com o apoio da Prefeitura de Búzios.