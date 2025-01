Prefeitura de Búzios começa 2025 com adequação predial nas Unidades Escolares João Guelo e Alípio - Prefeitura de Búzios

Publicado 20/01/2025 14:46

Búzios - O prefeito de Búzios, Alexandre Martins, anunciou nesta segunda- feira (13), que 2025 começa com boas notícias para a educação do município. As unidades escolares João José de Carvalho, localizada no bairro Rasa, e a escola Antônio Alípio da Silva, situada em Geribá, passarão por adequações prediais importantes, garantindo melhorias estruturais que beneficiarão estudantes, professores e toda a comunidade escolar.

As adequações nas unidades escolares João Guelo e Alípio estão sendo realizadas com materiais de alto padrão, garantindo a qualidade e durabilidade das estruturas. Entre as melhorias, está a instalação de porcelanato de primeira linha nos pisos, conferindo maior resistência e um acabamento moderno. Todas as salas de aula com as climatizações, proporcionarão conforto térmico para alunos e professores, independentemente da época do ano.

Os banheiros, que também estão passando por uma renovação completa, receberão louças sanitárias de alta qualidade e contarão com acessibilidade total, assegurando que todas as necessidades da comunidade escolar sejam atendidas. A inclusão de janelas de blindex nas salas e demais áreas trará mais luminosidade e modernidade, além de garantir um melhor controle térmico e acústico dos ambientes.

As adequações prediais destacam o compromisso com uma arquitetura valorizada, que leva em conta tanto a estética quanto a funcionalidade. Acessibilidade é uma prioridade em todas as áreas, garantindo que a estrutura seja inclusiva para todos os alunos e funcionários. Além disso, a iluminação das salas será reforçada, promovendo um ambiente de estudo mais eficiente e agradável.

Com esses materiais de alto padrão, como o porcelanato, a climatização em todas as salas e a acessibilidade em toda a estrutura, o projeto não apenas moderniza as unidades, mas também valoriza a experiência dos alunos, reforçando a qualidade da educação oferecida.