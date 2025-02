Secretaria de Desenvolvimento Social realiza reunião com o Conselho Comunitário de Segurança (CCS) de Búzios para alinhar ações de combate ao trabalho infantil - Prefeitura de Búzios

Publicado 01/02/2025 10:24

Búzios - Nesta sexta-feira (31), a Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda de Búzios, em parceria com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), realizou uma reunião com o Conselho Comunitário de Segurança (CCS) de Búzios para alinhar estratégias voltadas ao combate e erradicação do trabalho infantil no município.

O encontro contou com a participação da secretária Josiani Meira, da coordenadora do CREAS, Cristiane Gonçalves, da assistente social Katrinne Carneiro, responsável pela abordagem social no município, e de Iracema Menezes, representante da Coordenadoria da Criança e do Adolescente, além de outros profissionais da rede socioassistencial.



O principal objetivo da reunião foi fortalecer a articulação entre as instituições municipais, garantindo que cada órgão, dentro de suas atribuições, contribua de forma efetiva para a criação de um Plano de Ação Municipal de Abordagem Social. A iniciativa busca assegurar que as abordagens sociais sejam conduzidas de maneira integrada e eficiente, promovendo a proteção e os direitos em Búzios.

O Conselho Comunitário de Segurança (CCS) tem como principal função promover o diálogo entre a comunidade, as forças de segurança e os órgãos públicos para discutir e propor soluções que aumentem a segurança no município. O CCS é ligado ao Instituto de Segurança Pública (ISP) e suas ações seguem as diretrizes do Decreto nº 47.651, de 2021, que regula o funcionamento dos conselhos nas Áreas Integradas de Segurança Pública (AISP), buscando a integração das políticas de segurança pública com as necessidades sociais da população.



A Secretaria reafirma seu compromisso com a proteção social e segue trabalhando para desenvolver políticas públicas que garantam o bem-estar e a dignidade da população.