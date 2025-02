Búzios se Consolida Como Potência Turística no RJ: Maior Crescimento em Ocupação Hoteleira e Diária Média em 2024 - Divulgação

Búzios se Consolida Como Potência Turística no RJ: Maior Crescimento em Ocupação Hoteleira e Diária Média em 2024Divulgação

Publicado 16/02/2025 10:13

Búzios - Armação dos Búzios, o balneário mais charmoso do Brasil, reafirma seu protagonismo e importância no turismo do Estado do Rio de Janeiro e se destaca como um dos destinos mais desejados do Brasil, saindo na frente e desbancando a todos pela Região dos Lagos, dando aulas de como se faz turismo de verdade com a importância e o foco que lhe cabe.

De acordo com dados do Omnibees, Búzios registrou o maior crescimento estadual na ocupação hoteleira, com um aumento impressionante de 27,2%, além de liderar o ranking de maior alta na diária média, com crescimento de 10% em 2024.



Com esses números, Búzios se consolida como um case de sucesso no setor, ocupando a segunda maior taxa de ocupação hoteleira do estado, à frente de diversos destinos tradicionais. Esse desempenho reflete e reafirma o crescente interesse por Búzios como um local de experiências únicas, gastronomia renomada, belezas naturais e eventos de grande porte, que vêm impulsionando a economia e fortalecendo ainda mais a cidade como referência turística.



A combinação de investimentos no setor, atrativos de alto nível e uma infraestrutura de hospitalidade em constante evolução tem colocado Búzios no topo das preferências dos viajantes. Com recordes de crescimento e um turismo cada vez mais qualificado, o balneário segue trilhando um caminho de sucesso e consolidando-se como um dos destinos mais aquecidos do mercado hoteleiro nacional.

Segundo especialistas ouvidos com exclusividade pelo Dia esse resultado promissor é reflexo do trabalho de um gestor, no caso o Prefeito Alexandre Martins e uma equipe com um olhar voltado para a questão pública, em administrar a Prefeitura e seus tentáculos, dentre eles o Turismo, com um pulso empresarial, dialogando sempre com as entidades e trade turístico, fazendo com que o turismo tão renegado em Búzios por gestões anteriores, ocupasse lugar de honra e prestígio, que vemos agora com os resultados colhidos pelo Prefeito em fazer o simples dever de casa e consagrando o município como destaque no estado do Rio de Janeiro, no Brasil e lógico, desbancando a todos da Região dos Lagos e de outras áreas turísticas e tradicionais do próprio Rio de Janeiro.

A prova desse trabalho foi o lançamento do exitoso calendário de eventos que desde 2022 é um sucesso em Búzios, transformando a península em verão o ano todo e acabando com a sazonalidade e a dita 'baixa temporada' e ensinando outros municípios a também fazerem e lançarem seus calendários de eventos, entendendo a importância de eventos de qualidade para se fomentar a economia local, gerar emprego e renda e obter números como esses de Búzios.