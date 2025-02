Construção da primeira Usina de Reciclagem de Búzios está a todo vapor - Búzios

Construção da primeira Usina de Reciclagem de Búzios está a todo vaporBúzios

Publicado 15/02/2025 19:27

Búzios - A Prefeitura de Búzios iniciou a construção da primeira usina de reciclagem da cidade, um passo importante para a melhoria da gestão de resíduos e a promoção da sustentabilidade. A usina, projetada pela empresa que venceu a licitação e aprovada pela Secretaria do Ambiente e Urbanismo, será construída na Estrada da Fazendinha. O projeto vai além da infraestrutura, incluindo uma série de iniciativas de educação ambiental nas escolas municipais, com foco no ensino da correta separação do lixo.

De acordo com o prefeito Alexandre Martins, as primeiras atividades de triagem de resíduos no município terão início nas escolas municipais, onde os alunos manusearão o próprio lixo descartado. Os professores terão um papel fundamental, capacitando os estudantes para compreenderem a importância da triagem e como realizar o descarte adequado dos resíduos. O projeto também prevê a instalação de 10 pontos de coleta seletiva espalhados pelos bairros da cidade, além

“A usina representa um compromisso com o futuro de nossa cidade e do meio ambiente. Ao ensinar desde cedo crianças e adolescentes, estamos criando uma geração mais consciente e engajada na preservação ambiental. Lembrando que essa é só a primeira etapa. A segunda será dar destino ao nosso lixo orgânico, que será 100% reciclado dentro da cidade. Vamos resolver o problema do lixo em nossa cidade e, com isso, aumentar o ICMS Verde, além de gerar mais de 60 empregos com as cooperativas”, afirmou o prefeito.

O secretário de Meio Ambiente e Urbanismo, Evanildo Nascimento, destacou a importância dessa conquista para o município: “É um sonho estar aqui, contemplando o início da construção da nossa Usina de Reciclagem, algo que a cidade esperava há muitos anos. Vamos atender todas as demandas que, ao longo dos anos, o Ministério Público muitas vezes cobrou do município e que gestões anteriores não conseguiram realizar. Hoje estamos começando a concretizar esse sonho.



Na educação ambiental, vamos incluir as nossas crianças, ou seja, um terço da população que está nas salas de aula, e elas poderão contribuir diretamente para essa mudança cultural. Vamos obter grandes ganhos ambientais. Em termos de retorno do ICMS Ecológico, Búzios poderá se tornar exemplo e modelo para toda a Região dos Lagos na gestão de resíduos sólidos. É uma satisfação estar aqui com o prefeito Alexandre Martins, participando diretamente desse projeto como secretário de Meio Ambiente e Urbanismo. Agradeço ao Conselho de Meio Ambiente, que tem aprovado nossas demandas de trabalho, o que nos permite executar ações tão desejadas pela população. Convido todos a colaborar nessa nova etapa, participando e usando os pontos de entrega voluntária (PEVs), que estarão nos locais principais da cidade.”

A instalação da usina faz parte de um conjunto de ações que visam não apenas melhorar a infraestrutura de Búzios, mas também transformar a cidade em um modelo de desenvolvimento sustentável. Com a participação ativa das escolas e da comunidade, espera-se que o projeto contribua para a redução dos resíduos e o aumento da reciclagem, gerando impactos positivos para o meio ambiente e a qualidade de vida de todos, além da inclusão dos catadores da cidade nesse processo de informações e treinamentos.