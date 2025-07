Reforço de segurança - Ascom

Publicado 24/07/2025 14:38

Búzios - A Orla Bardot, um dos principais pontos turísticos de Armação dos Búzios, terá reforço na segurança a partir desta semana. Uma viatura da Polícia Militar estará de prontidão no local durante os finais de semana, das 20h às 6h, com o apoio da Guarda Municipal, por meio da equipe da Romu. Nesta quarta-feira (23), também foram instaladas câmeras de monitoramento na área.



A ação é fruto da parceria do prefeito Alexandre Martins e do vice-prefeito Leandro da Rasa com o governador Cláudio Castro (PL), com o objetivo de ampliar a presença do poder público e garantir mais tranquilidade à população e aos visitantes.



Na última terça-feira (22), o secretário de Segurança Pública, Gláucio Moreira, o vice-prefeito e secretário de Obras, Leandro Pereira, com o comandante e subcomandante da 5ª Companhia do 25º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Sandro e Tenente Tainá, fizeram uma visita técnica ao local para alinhar as ações.



De acordo com o vice-prefeito, Leandro da Rasa, a segurança pública tem sido um tema de muita atenção dentro da administração atual. Com esta iniciativa, a Prefeitura está reforçando o compromisso com a proteção da população.



A Orla Bardot reúne bares, restaurantes, lojas, pousadas, sorveterias e barcos, sendo uma das regiões mais movimentadas da cidade. O reforço no policiamento busca garantir mais segurança para quem frequenta ou trabalha na área, principalmente em horários de maior fluxo.



Reforço na segurança



Na segunda-feira (21), o governador Cláudio Castro (PL) entregou várias viagens para a Região dos Lagos. Búzios recebeu duas, além de uma que já havia sido entregue, que passam a somar as outras quatro. A frota do município conta ainda com duas motos e dois quadriciclos.



Ainda no mês de julho, a Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, firmou um termo de cooperação para compartilhamento das imagens captadas pelas câmeras de reconhecimento facial instaladas no município diretamente com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro.

