Renata Cristiane
Búzios - A Prefeitura de Búzios, junto da Secretaria de Finanças e Arrecadação, realiza a partir desta quinta-feira (25), até o dia 10 de outubro, mais uma etapa do programa Finanças Itinerante, destinada ao recadastramento imobiliário 2025. Ação acontece no bairro Vila Verde, das 8h às 16h, de segunda a sexta- feira, na Rua Flores do Ipê.

A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso da população aos serviços municipais, permitindo que moradores atualizem ou realizem o cadastro de seus imóveis sem precisar se deslocar até a sede da Secretaria.

O recadastramento é essencial para manter as informações corretas, promovendo transparência, justiça fiscal e melhor planejamento urbano. A gestão municipal convida todos os proprietários de imóveis a aproveitarem o período de atendimento para regularizar sua situação.
