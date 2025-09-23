Búzios

Búzios promove "Circuito Urbano 2025" entre as duas praias que possuem Bandeira Azul, do Forno e Azeda

Ação acontecerá no dia 4 de outubro, às 8h, com o tema "Sustentabilidade Ambiental e Urbanística Búzios 2030", dando continuidade à agenda da cidade junto à ONU-Habitat