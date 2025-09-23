Prefeitura Reprodução
A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso da população aos serviços municipais, permitindo que moradores atualizem ou realizem o cadastro de seus imóveis sem precisar se deslocar até a sede da Secretaria.
O recadastramento é essencial para manter as informações corretas, promovendo transparência, justiça fiscal e melhor planejamento urbano. A gestão municipal convida todos os proprietários de imóveis a aproveitarem o período de atendimento para regularizar sua situação.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.