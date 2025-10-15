Prefeitura - Reprodução

Publicado 15/10/2025 15:22

Búzios - A prefeitura de Armação dos Búzios avança nos preparativos para a realização de um novo concurso público, que deve ofertar 300 vagas destinadas ao Magistério, na Secretaria de Educação. O edital será publicado após a conclusão da licitação da instituição financeira responsável pela liquidação das taxas de inscrição, marcada para o dia 24 de outubro, às 10h.

Segundo o governo municipal, a primeira fase do concurso contemplará exclusivamente cargos do Magistério, vinculados à Secretaria de Educação, com a oferta de 300 vagas. A administração destacou que a contratação da banca organizadora ocorrerá logo após a escolha da instituição financeira, sendo o processo conduzido pelo IBAM (Instituto Brasileiro de Administração Municipal), já contratado pelo município para a realização do concurso.

Ainda de acordo com a Prefeitura, o último concurso público realizado em Búzios ocorreu em 2012, e a atual gestão pretende substituir cargos comissionados por servidores efetivos, atendendo à legislação vigente e às recomendações de adequação do quadro funcional.

A iniciativa faz parte de um projeto de modernização administrativa desenvolvido em parceria com o IBAM desde 2022. O contrato contempla uma série de etapas e ações voltadas à reestruturação do serviço público municipal, incluindo o diagnóstico jurídico-funcional, revisão do Estatuto dos Servidores, reestruturação administrativa, plano de cargos, carreiras e vencimentos, além do sistema de avaliação de desempenho.

Na segunda etapa, o projeto avança para o Desenvolvimento Institucional na área de Gestão de Pessoas, cuja principal execução será justamente o concurso público municipal, que visa reforçar o quadro efetivo, garantir estabilidade e aprimorar a eficiência dos serviços prestados à população.

*Com informações do Jornal Folha de Búzios.