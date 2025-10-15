PrefeituraReprodução
Prefeitura de Búzios se prepara para a realização de um novo concurso público
Primeira fase contemplará exclusivamente cargos do Magistério, com a oferta de 300 vagas. Edital será publicado após a conclusão de licitação
Dr. Serginho e Áureo Ribeiro reforçam parceria política em evento cultural em Cabo Frio
Deputado do Solidariedade destacou repasses e articulações com a Secretaria Estadual de Cultura e a FUNARJ para fortalecer projetos locais
Búzios sedia 2ª edição do Festival da Pesca – Feira de Projetos do Mar
Evento gratuito na Praça Santos Dumont reúne ciência, cultura caiçara, gastronomia e educação sobre a vida marinha neste fim de semana
Foragido da Justiça é preso em van durante patrulhamento em Búzios
Acusado tinha mandado de prisão por tráfico de drogas e foi detido pela PM na manhã deste domingo (12)
Auxílio Defeso da Sardinha entra na última semana para cadastramento em Búzios
O cadastramento permanecerá aberto até a próxima sexta-feira (17), com atendimento realizado das 9h às 16h, na Sede da Secretaria no Centro
GCM presta socorro a criança engasgada em Búzios
Após o atendimento, a criança voltou a respirar normalmente e foi entregue à família
