Publicado 15/10/2025 15:34

Búzios - Uma tarde tranquila na Praia de Geribá, em Armação dos Búzios, terminou em confusão nesta terça-feira (14). O motivo: um telefone celular esquecido em um banheiro de um quiosque à beira-mar. O que começou como um simples mal-entendido acabou virando um grande tumulto, com gritaria e empurra-empurra, presenciado por banhistas.



De acordo com testemunhas, o aparelho foi encontrado por uma pessoa que alegou tê-lo apenas recolhido. A dona do celular, no entanto, acreditou que o objeto havia sido furtado e começou a filmar o suposto autor do “furto”. A atitude deu início a uma discussão que rapidamente saiu do controle.



A briga se estendeu até a areia da praia, envolvendo amigos e familiares de ambos os lados. O clima ficou tenso, e um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o bate-boca se transforma em uma confusão generalizada.



Agentes da Secretaria Municipal de Postura foram acionados e chegaram rapidamente ao local. A equipe conseguiu conter os ânimos e evitar que a situação ficasse ainda mais séria. Após conversarem com os envolvidos, os agentes restabeleceram a ordem no local.