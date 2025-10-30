Celular Divulgação/PM
Homem é preso em flagrante por tentativa de roubo e agressão a mulher em Búzios
Populares ajudaram a conter o suspeito até a chegada da polícia; vítima é argentina e mora no Brasil
Prefeito de Búzios vai ao Guarujá para receber certificação internacional da Bandeira Azul
Alexandre Martins (REP), acompanhado da primeira-dama, Daniele Martins, participa da cerimônia nacional que reconhece quatro praias buzianas com o selo de qualidade ambiental pra temporada 2025/2026
Militante da causa das pessoas especiais, Angela Barroso morre em Búzios
Atual coordenadora da secretaria PCD e trabalhadora a frente da APAE por muitos anos, ela era uma pessoa muito querida na Região
Búzios recebe etapa da Live! Run XP com percurso de 5 km por pontos turísticos
A competição acontece neste domingo (2), com largada na Praça Santos Dumont, no Centro
Prefeitura de Búzios promove tarde de lazer e diversão em homenagem ao Dia das Crianças neste sábado (1)
Programação começa às 14h, na Praça da Tia Uia, na Rasa
Dr Serginho (PL) intensifica agenda e viaja a Brasília na próxima semana
Prefeito de Cabo Frio fica dois dias na capital federal, em busca de emendas. Já nesta quinta (30), ele vai ministrar a primeira aula da Escola de Gestão Pública, no auditório da Prefeitura
