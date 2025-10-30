Celular - Divulgação/PM

Celular Divulgação/PM

Publicado 30/10/2025 15:51

Búzios - Um homem foi preso em flagrante na manhã de quarta-feira (29) após tentar roubar e agredir uma mulher na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, na altura do bairro Manguinhos, em Armação dos Búzios. O caso ocorreu por volta das 9h, em frente ao estabelecimento Duo Market.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes estavam em deslocamento quando foram abordados por populares que informaram sobre a tentativa de roubo. Ao chegarem ao local, encontraram o suspeito, identificado como R.T.B.P., de 36 anos, sentado na calçada e contido por pessoas que presenciaram a ação.

Segundo relatos, o homem tentou, mediante violência e grave ameaça, subtrair o celular de uma mulher argentina residente no Brasil. A vítima conseguiu se desvencilhar e correr para pedir ajuda, sendo perseguida pelo agressor. Populares intervieram e conseguiram imobilizá-lo até a chegada da guarnição, que efetuou a prisão em flagrante.

No local, uma testemunha afirmou ter presenciado o crime e relatou que também já havia sido vítima anteriormente do mesmo indivíduo. Diversas mulheres que estavam no local disseram que o suspeito é conhecido na região por cometer esse tipo de crime de forma recorrente.

O homem foi encaminhado à 127ª Delegacia de Polícia (127ª DP), onde permaneceu preso, autuado por roubo qualificado. Um aparelho celular foi apreendido durante a ocorrência.