AcidenteFolha de Búzios
O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o atendimento inicial ainda no local. A vítima confirmada até o momento, um homem, foi socorrida e encaminhada ao hospital municipal. Não há, por enquanto, informações oficiais sobre possíveis outros feridos, a identidade dos envolvidos ou o estado de saúde detalhado do motorista resgatado.
As equipes seguem trabalhando no socorro e na estabilização da área até a chegada de reforço. A perícia será realizada após a liberação das vítimas e a retirada dos veículos da pista.
Motoristas que passam pela região devem redobrar a atenção e, se possível, optar por rotas alternativas enquanto o atendimento permanece em andamento.
