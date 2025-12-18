Drogas, dinheiro e um simulacro de arma de fogo - Divulgação/PM

Drogas, dinheiro e um simulacro de arma de fogoDivulgação/PM

Publicado 18/12/2025 13:58

Búzios - Uma ação conjunta das polícias Civil e Militar resultou na prisão de três suspeitos e na apreensão de drogas, dinheiro e um simulacro de arma de fogo na manhã desta quarta-feira (17), em Armação dos Búzios. A ocorrência fez parte da Operação Cem Complexo, deflagrada a partir das 6h, com foco no combate à associação para o tráfico de drogas.



A operação ocorreu na Rua do Progresso, no bairro Cem Braças, com apoio de equipes do PATAMO da 5ª Companhia do 25º BPM (alas A e B), em auxílio à 127ª Delegacia de Polícia. A ação foi coordenada pelo delegado titular da unidade e contou ainda com a participação de policiais civis das delegacias de Rio Bonito, Saquarema, Iguaba Grande, Araruama, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia e Arraial do Cabo.



Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão, os agentes deram cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra J.P.F.D.S., de 35 anos, acusado de tentativa de homicídio relacionada a um crime ocorrido em Armação dos Búzios, em agosto deste ano.



Ainda no decorrer da operação, os policiais prenderam em flagrante Y.L.V.P., de 21 anos, com anotações criminais por tráfico de drogas. Com ele, foram apreendidos material entorpecente, um simulacro de arma de fogo, aparelhos celulares, dinheiro em espécie e cédulas de moedas estrangeiras, como dólar, euro e libra.



Em continuidade às diligências, as equipes seguiram para o município de Cabo Frio, onde cumpriram mandado de prisão contra B.T.P., de 29 anos, acusado de homicídio ocorrido em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



Ao todo, a operação resultou na prisão de três homens, sendo dois por mandado judicial e um em flagrante por tráfico de drogas. Todo o material apreendido e os presos foram encaminhados à 127ª DP, onde o caso foi registrado. Os envolvidos permanecem à disposição da Justiça.