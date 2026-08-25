Evento acontece entre 27 e 30 de agosto - Foto: Reprodução

Evento acontece entre 27 e 30 de agostoFoto: Reprodução

Publicado 25/08/2026 17:01

Búzios - Búzios recebe, entre os - Búzios recebe, entre os dias 27 e 30 de agosto, a 13ª edição do Búzios Biker Fest – Encontro Internacional de Motociclistas. O evento será realizado no Campo do Azul e Branco e terá quatro dias de programação, com 20 bandas de rock, dois palcos e show do Capital Inicial na sexta-feira (28).

A entrada será mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. Realizado pelo Búzios Moto Clube, o encontro reúne motociclistas de diferentes localidades e faz parte da agenda de eventos da cidade durante o mês de agosto.

Além da programação musical, o público poderá acompanhar apresentações de wheeling e visitar a área de expositores, que terá acessórios para motocicletas e outros produtos relacionados ao segmento.

O evento contará ainda com praça de alimentação, com opções da gastronomia local, e área de camping destinada aos participantes. A programação também inclui sorteio de brindes, venda de camisas e entrega de troféus para motoclubes e motogrupos.

As atividades foram organizadas com o objetivo de promover a integração entre os participantes e reunir integrantes da comunidade do motociclismo.