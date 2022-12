A polícia informou que a mulher já havia feito um registro contra o ex-marido e havia solicitado medida protetiva - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 08/12/2022 13:09 | Atualizado 08/12/2022 14:47

Um homem de 53 anos foi preso após tentar matar a ex-mulher, de 61, na tarde desta quarta-feira (7) no Centro Hípico, em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio, município da Região dos Lagos. Ele foi contido e amarrado pelo filho para que não cometesse o crime.

Conforme a Polícia Militar, os agentes foram acionados para uma ocorrência de agressão contra a mulher na Alameda Bosque do Gargoá. Ao chegarem na residência, a PM foi recebido pelo filho do casal. Ele disse que teve que amarrar o pai, que estava muito alterado e com uma faca. No quintal do imóvel, o agressor foi localizado.

Em contato com a mulher, ela contou que o homem é ex-marido e que ele não aceitava o fim do relacionamento. Ainda de acordo com o relato da vítima, o criminoso estava obrigando que ela saísse da casa e também já a agrediu outras vezes.

A polícia informou que a mulher já havia feito um registro contra o ex-marido e havia solicitado medida protetiva.

Todos os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), onde o acusado permaneceu preso na Lei Maria da Penha.