A mulher foi encaminhada para a 126ª DP, autuada e presa por furto. - Letycia Rocha (RC24h)

A mulher foi encaminhada para a 126ª DP, autuada e presa por furto.Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 07/12/2022 13:07

Uma mulher de 26 anos foi presa após furtar peças de roupa em uma loja de vestuário em um shopping localizado no bairro Portinho, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, na tarde desta terça-feira (6).

A Polícia Militar foi acionada para verificar o possível crime no interior da fast fashion C&A, localizada no Shopping Park Lagos. Ao chegarem no estabelecimento, os agentes encontraram com a acusada, que estava acompanhada por funcionários e seguranças da loja. Com a criminosa, foram arrecadadas 97 peças de roupa.

A mulher foi encaminhada para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuada e presa por furto.