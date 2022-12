A dupla foi encaminhada para a 126ª DP, autuada e presa - Letycia Rocha (Rc24h)

Publicado 06/12/2022 14:07

Dois homens, de 25 e 19 anos, foram presos por tráfico de drogas no final da noite desta segunda-feira (5) no bairro Jardim Peró, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos.

De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição realizava um patrulhamento pela região quando abordou os dois acusados com 68 pinos de cocaína e R$ 20 em espécie. Ambos tinham acabado de sair de um terreno baldio com as drogas para vender.

A dupla foi encaminhada para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuada e presa.