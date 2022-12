Ele estava com 18 buchas de maconha, 31 pedras de crack, 44 pinos de cocaína e $ 40 em espécie e assumiu a participação no tráfico local - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 05/12/2022 11:21

A Polícia Militar prendeu, no início da tarde deste sábado (3), um homem acusado de tráfico de drogas no bairro Braga, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.



O criminoso, identificado como A.J.G.D.O., de 19 anos, foi capturado na Rua da Luz, próximo à comunidade do Morubá, após uma denúncia anônima. Ele estava com 18 buchas de maconha, 31 pedras de crack, 44 pinos de cocaína e $ 40 em espécie e assumiu a participação no tráfico local. O elemento indicou aos agentes onde estava o restante da carga, sendo apreendidos mais 100 cápsulas de cocaína e 20 trouxinhas de maconha.

O acusado foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso.