Política Costa do Sol

Marquinho Mendes reafirma candidatura a prefeito de Cabo Frio

Entrevistado do 45º episódio do podcast, o ex-prefeito da cidade comentou sobre sua candidatura às próximas eleições municipais, a saída do MDB e as expectativas para o próximo ano do governo de José Bonifácio (PDT)

Publicado há 18 horas