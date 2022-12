Quatro homens são presos após cometerem roubos em Cabo Frio e São Pedro da Aldeia - Letycia Rocha (Rc24h)

Quatro homens são presos após cometerem roubos em Cabo Frio e São Pedro da Aldeia Letycia Rocha (Rc24h)

Publicado 02/12/2022 12:41 | Atualizado 02/12/2022 12:42

A Polícia Militar prendeu, entre esta quinta (1) e sexta-feira (2), quatro homens acusados de cometerem roubos em Cabo Frio e São Pedro da Aldeia, municípios da Região dos Lagos.



Em Cabo Frio, os criminosos, de 19 e 21 anos, foram presos após cometerem um roubo no centro de Cabo Frio na noite desta quinta-feira (1). A dupla foi capturada na orla da Praia do Forte. De acordo com a Polícia Militar, os agentes receberam informações sobre o crime e as características dos acusados. Em um cerco tático, os elementos foram localizados, abordados e presos. Com eles, os agentes recuperaram um aparelho celular, produto do roubo. Os criminosos foram identificados pelas vítimas e confessaram o delito. Os dois envolvidos foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), sendo autuados e permanecendo presos em flagrante.

Já em São Pedro da Aldeia, os criminosos, de 22 e 32 anos, foram presos no bairro Recanto do Sol. Segundo a PM, os agentes receberam informações sobre um assalto ocorrido no bairro Botafogo e deram início às buscas pelos elementos. A dupla foi localizada a bordo de uma motocicleta. Os militares deram ordem de parada, mas os acusados tentaram fugir e acabaram perdendo o controle do veículo, caindo em um matagal. Eles foram abordados em posse de um revólver calibre ponto 38 municiado e um cartucho deflagrado. Um dos envolvidos indicou aos agentes onde a outra motocicleta, que também era produto de roubo, estava escondida. A dupla foi encaminhada para a 126ª DP, Central de Flagrantes do dia, sendo reconhecida pelas vítimas e permaneceu presa.