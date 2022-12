Tribunal de Justiça manda suspender obras no Mangue da Ogiva, em Cabo Frio - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 02/12/2022 15:15

Foi suspensa a licença do INEA que permitia a construção de um megaempreendimento no local onde fica o Mangue da Ogiva, em Cabo Frio, nesta quinta-feira (1º). A decisão foi tomada por unanimidade pelo Tribunal de Justiça, após ambientalistas cabo-frienses do grupo ‘S.O.S. Mangue da Ogiva’ ingressarem com Ação Civil Pública no Ministério Público.

Apesar da permissão do INEA concedida ao empreendimento Marina Cabo Frio S.A., as obras já haviam sido paralisadas pelo Ministério Público Federal e, agora, após a decisão com tutela de urgência, os efeitos da licença foram suspensos parcialmente. A sentença foi informada pela desembargadora-relatora do TJ, Andréa Maciel Pachá.

Segundo os ambientalistas, a construção ameaça todo o meio ambiente existente no local, que fica entre os bairros Ogiva e Peró. Um dos líderes do movimento, Lucas Müller, afirma que a área tem mais de 100 espécies de aves catalogadas e pode ser completamente destruída.

Por este motivo, vários protestos vêm acontecendo no local desde agosto e, segundo Müller, esta é uma vitória importante para o meio ambiente da cidade. “Vencemos algo que parecia impossível!! Emocionado! Vitória unânime no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro! Mangue da Ogiva e meio ambiente de Cabo Frio resistem!”, declarou nas redes sociais.