Cachorro morre e família corre perigo após ataque de abelhas em Cabo Frio - Ludmila Lopes (RC24h)

Cachorro morre e família corre perigo após ataque de abelhas em Cabo FrioLudmila Lopes (RC24h)

Publicado 02/12/2022 14:34 | Atualizado 02/12/2022 15:20

REGIÃO DOS LAGOS - Uma família de Cabo Frio teve a casa, que fica na Rua Edilson Duarte, no bairro Jardim Caiçara, atacada por um enxame de abelhas durante a manhã desta quinta-feira (1º). No caso, três cachorros da raça American Bully sofreram mais de 100 picadas, sendo que um não sobreviveu. A dona da residência, que preferiu não se identificar, também foi atacada mas, como não tem alergia, passa bem. Familiares denunciam que não têm a quem recorrer no município, já que o Corpo de Bombeiros não atende esse tipo de caso.



A residência fica ao lado de um terreno baldio, que, de acordo com a denúncia, não recebe cuidados e possui, entre as árvores, uma grande colmeia. Até então, as abelhas não tinham causado problema algum, porém, por volta das 7h30 desta quinta, a dona da casa percebeu uma movimentação estranha entre os animais. Ao abrir a janela, a mulher foi surpreendida com o enxame de abelhas em cima de seus animais. Elas também a atacaram.



Em seguida, um parente da vítima se arriscou indo até o quintal para retirar os cães, para que pudesse os levar ao veterinário. Durante o ato, o homem recebeu mais de quatro picadas e um dos animais, o filhote, não resistiu. Os outros dois estão em estado gravíssimo.



Além do luto pelo animal, que era muito querido, os residentes da casa estão trancados, com medo de serem novamente feridos e não conseguem contato com entidades para retirar a colmeia. Eles comunicaram o Corpo de Bombeiros sobre a situação que, segundo a denúncia, afirma que “não tem o que fazer pois não pode matar as abelhas”.



“Se tivéssemos recebido um socorro a tempo, não teríamos perdido um filhote e ele poderia estar aqui ainda. Mas foi um descaso total, precisou alguém sem preparo nenhum se arriscar para salvar os animais. Se ele fosse alérgico a abelhas, já era”, afirmou uma familiar.



A reportagem entrou em contato com a prefeitura de Cabo Frio e o Corpo de Bombeiros, em busca de uma resolução para o caso, e aguarda retorno.