Conforme informações recebidas pela reportagem, por volta das 10h da manhã, dois elementos a bordo de uma motocicleta renderam o morador que estava chegando de carro em casa e praticaram o assalto. Eles levaram dois cordões e duas alianças de ouro, além de cerca de R$ 300 em espécie e dois aparelhos celular.



Dois homens acusados de cometer um roubo a uma joalheria em um shopping no bairro Portinho, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, na última quarta-feira (30), são apontados como autores de um assalto a um morador do residencial Nova Califórnia, no segundo distrito da cidade. O crime teria acontecido no dia 26 de outubro, quatro dias antes do roubo à joalheria.Conforme informações recebidas pela reportagem, por volta das 10h da manhã, dois elementos a bordo de uma motocicleta renderam o morador que estava chegando de carro em casa e praticaram o assalto. Eles levaram dois cordões e duas alianças de ouro, além de cerca de R$ 300 em espécie e dois aparelhos celular.Imagens do circuito interno de monitoramento do condomínio flagraram o momento em que a motocicleta entra no local, apenas com o piloto. Na saída, o veículo estava com dois homens.

“O porteiro disse que essa moto informou que estava com carro da frente e ninguém se ligou qual era o carro. Na quinta-feira, após ver a reportagem, ele falou que a placa era a mesma do dia do furto”, revela a fonte.



Os criminosos estavam divididos em dois veículos: um deles entrou conduzindo a motocicleta, enquanto outros estavam a bordo de um automóvel. Eles entraram no condomínio logo atrás do carro da vítima e seguiram até a residência do homem.



“Ao chegarem na associação, um deles desceu do carro e subiu na garupa da moto, enquanto o automóvel saiu da associação e os dois deram seguimentos ao crime, indo atrás do morador até chegar na porta da casa dele e cometerem o assalto”, conta.



Um boletim de ocorrência foi registrado na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP).