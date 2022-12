Com os acusados foram arrecadados 109 cápsulas de cocaína, 13 buchas de maconha, um rádio transmissor, um aparelho celular e R$ 22 em espécie - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 05/12/2022 11:55

Um homem de 21 anos e um adolescente de 17 foram detidos com uma carga de drogas na tarde deste sábado (3) na comunidade do Buraco do Boi, na Praia do Forte, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do Serviço Reservado (P2) receberam informações de que dois indivíduos estavam praticando a venda de entorpecentes na região. Em diligência no local, os militares flagraram a dupla e realizaram a captura.

Com os acusados foram arrecadados 109 cápsulas de cocaína, 13 buchas de maconha, um rádio transmissor, um aparelho celular e R$ 22 em espécie.

Os dois envolvidos foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde o homem foi autuado e preso por tráfico de drogas. O menor foi apreendido por crime análogo.