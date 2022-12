As buscas para encontrar quem cometeu o crime continuam e o inquérito segue na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde o caso foi registrado - Letycia Rocha (RC24h)

As buscas para encontrar quem cometeu o crime continuam e o inquérito segue na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde o caso foi registradoLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 05/12/2022 12:20

Moradores do distrito de Tamoios, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, estão cobrando respostas sobre as investigações do homicídio de Anderson de Souza Cordeiro, de 44 anos , que trabalhava como porteiro do condomínio Bouganville 3, no Nova Califórnia. O trabalhador foi encontrado morto no último dia 15 de outubro.As buscas para encontrar quem cometeu o crime continuam e o inquérito segue na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde o caso foi registrado. Pouco mais de 15 dias após o homicídio de ‘Netuno’, como Anderson era conhecido, amigos e conhecidos seguem na “expectativa de que o caso seja solucionado”.“Essa morte comoveu toda Tamoios pela tamanha covardia”, lamenta um morador.Todo o bairro Nova Califórnia é monitorado por câmeras de segurança. As imagens foram entregues à polícia, que pede ajuda de possíveis testemunhas. Um dos relatos afirma que no dia em que Anderson desapareceu, criminosos estavam abordando pessoas no local.O corpo do porteiro foi localizado na Rua Macaé, no bairro Unamar, na tarde do dia 15. o cadáver estava com marcas de pauladas.