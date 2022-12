Segunda vítima de explosão na Parada LGBTIA+ de Cabo Frio recebe alta - Anna Clara Laurindo (RC24h)

Publicado 06/12/2022 17:28

REGIÃO DOS LAGOS - John Lennon de Souza recebeu alta do Hospital Estadual Vereador Melquiades Calazans, em Nilópolis, na Baixada Fluminense, na última sexta-feira (2), e já está em sua casa, em São Pedro da Aldeia, para continuar seu tratamento. Ele foi a segunda vítima da explosão durante os preparativos para a 17ª Parada do Orgulho LGBTI+ de Cabo Frio e teve queimaduras superficiais em cerca de quase 30% do corpo.



Ao Dia, John contou sobre seu novo período de recuperação. Através de um vídeo, gravado nesta terça-feira (6), ele agradece seus familiares e amigos que o ajudaram nos momentos difíceis e pede para que continuem com as orações. Sobre as dores, ele diz que não é fácil, mas que já está se sentindo bem melhor.



Confira o relato completo:

O incidente fez outras duas vítimas: o presidente do Grupo Iguais, Rodolpho Campbell, que também já teve alta e Marlon Wagner Guimarães ­que tinha a expectativa de receber alta nesta semana, mas, de acordo com um Boletim Médico, apresentou febre e precisou continuar internado na Baixada Fluminense, no mesmo hospital que os outros dois foram tratados.



De acordo com sua família, Marlon Wagner está com os leucócitos altos, mas pode ser por conta do uso de um cateter profundo, que está há 28 dias no mesmo lugar. Sendo assim, sua médica pediu, nesta terça-feira (6), que fosse reposicionado o cateter para o seu braço. A família mantém a esperança de que, na próxima semana, ele já receba alta hospitalar.