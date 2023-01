Praia do Forte, em Cabo Frio - Anna Clara Laurindo (RC24h)

Praia do Forte, em Cabo FrioAnna Clara Laurindo (RC24h)

Publicado 17/01/2023 15:42

“Ai, que delícia o verão. A gente mostra o ‘ombrim’, a gente brinca no chão!” Essa frase é da cantora Marina Sena, na música “Ombrim”, mas que resume bem esta terça-feira (17) àqueles que estão curtindo a Praia do Forte, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos. Com o sol e tempo abafado, o local é um dos mais frequentados pelos que estão de férias ou ‘turistando’ pela cidade.

A sensação térmica do dia já passa da casa dos 32°C, porém, segundo a meteorologia, a temperatura máxima prevista é de 29°C e mínima de 28°C. A umidade relativa do ar está em 66% e o vento segue tranquilo, na direção nordeste.

Os Raios Ultravioletas estão no índice extremo da escala, classificado como 11, fazendo com que seja necessário, de preferência, o uso de proteção solar, camisa e chapéu. A previsão é que o sol se ponha às 18h38.