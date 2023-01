Ao realizar buscas no interior do carro, foram localizados 2.775 pinos de cocaína e 544 tiras de maconha dentro de bolsas no porta-malas do automóvel - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 25/01/2023 13:57

Duas mulheres e dois homens, oriundos do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, foram presos quando transportavam drogas da capital para serem entregues em Armação dos Búzios, na Região dos Lagos, no final da madrugada desta quarta-feira (25). O quarteto foi capturado com farta quantidade de material entorpecente, avaliada em cerca de R$ 100 mil, dentro de um carro de aplicativo em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio.



Segundo a Polícia Militar, os agentes receberam informações sobre uma mulher que estaria seguindo da Favela dos Pinheiros para a Região dos Lagos, levando drogas para abastecer a comunidade Maria Joaquina.



Durante um patrulhamento, os militares abordaram o veículo na RJ-106, com o quarteto a bordo. Ao realizar buscas no interior do carro, foram localizados 2.775 pinos de cocaína e 544 tiras de maconha dentro de bolsas no porta-malas do automóvel.



Ao serem indagados, os acusados confessaram o crime e foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), sendo autuados e presos por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas. O veículo permaneceu apreendido.