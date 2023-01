O céu nublado e o tempo abafado não dispensam aquela boa dupla "Praia e Breja" para os banhistas e turistas que aproveitam a Praia do Forte - Sabrina Sá e João Oliveira (RC24h)

Publicado 25/01/2023 14:48

Apesar do sol quente e algum ventinho, a quarta-feira (25) é de tempo instável, com céu variando entre claro e carregado, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Na Praia do Forte, esse início de tarde retrata bem a quantidade de nuvens pesadas, indício de que pode vir chuva a qualquer hora. Inclusive já choveu em alguns pontos da cidade ainda há pouco, como no Centro.



Mas, os turistas não estão nem aí, até porque o mar está do jeito que o visitante e o cabo-friense gostam: verdinho que nem o do Caribe, e com ondas bem pequenas, abaixo de meio metro.



As pancadas de chuva devem se intensificar mais à tarde e à noite. A máxima do dia chega aos 26°C, com a sensação térmica de 30°C e os ventos não ultrapassam os 17km/h. Já a umidade relativa do ar tem a máxima prevista de 97% e mínima de 92%.



