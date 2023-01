O caso foi registrado na 134ª Delegacia de Polícia (134ª DP) e ninguém foi preso - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 25/01/2023 17:25

Um carro roubado em Cabo Frio, na Região dos Lagos, foi recuperado pela Polícia Militar nesta terça-feira (24) no bairro Varanda do Visconde, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

De acordo com a ocorrência, os agentes receberam informações sobre um automóvel abandonado na Rua Amaro Barroso. No local, a PM constatou que se tratava de um veículo com registro de roubo no último dia 7, na área do 25º BPM.

O caso foi registrado na 134ª Delegacia de Polícia (134ª DP) e ninguém foi preso.