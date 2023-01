Ele foi conduzido à 126ª DP para prestar esclarecimentos - Anna Clara Laurindo (RC24h)

Ele foi conduzido à 126ª DP para prestar esclarecimentosAnna Clara Laurindo (RC24h)

Publicado 25/01/2023 16:15 | Atualizado 25/01/2023 16:34

Um homem foi preso, na tarde desta quarta-feira (25), acusado de invasão de terra no Pontal do Peró, em Cabo Frio. Ele foi detido no lote, que fica na esquina das Ruas Pau Brasil com Pitanga, por agentes da Polícia Militar e guardas do Grupamento Ambiental.De acordo com a ocorrência, os funcionários do suposto dono do terreno estavam cortando a vegetação do local quando os agentes municipais chegaram. Um senhor, conhecido como Binho, informou que tinha autorização para o trabalho, mas não apresentou nenhum documento de permissão para construção.Ele foi conduzido à 126ª DP para prestar esclarecimentos. Na ação, foram apreendidos os materiais que estavam em uso no momento, que eram uma pá e enxada.