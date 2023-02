As operações diárias de combate a flanelagem vão continuar por tempo indeterminado, segundo as autoridades. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 03/02/2023 14:55

REGIÃO DOS LAGOS - Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cabo Frio, do 25° Batalhão da Polícia Militar e do Programa de Integração na Segurança (PROEIS), realizaram, nesta sexta-feira (3), mais uma operação de combate a prática de “flanelagem” na cidade.

A ação dessa manhã aconteceu em três localidades diferentes: na orla da Praia do Forte, no Pontal do Peró e nas Dunas do Peró.

Segundo a ocorrência, cinco pessoas foram encaminhadas até a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), sendo que um homem foi levado por desacato a autoridade e os demais por prática de flanelagem.

No total, 17 agentes participaram: oito da GCM, quatro do PROEIS e cinco do 25° BPM. Um ônibus da Polícia Militar foi utilizado para conduzir as pessoas detidas.

As operações diárias de combate a flanelagem vão continuar por tempo indeterminado, segundo as autoridades.