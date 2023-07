A cabo-friense também conquistou mais uma medalha de ouro numa segunda luta. A faixa cinza no jiu-jítsu soma 40 títulos, sendo seis cinturões e 34 medalhas: 26 ouros, cinco pratas e três bronzes. - Ascom

A cabo-friense também conquistou mais uma medalha de ouro numa segunda luta. A faixa cinza no jiu-jítsu soma 40 títulos, sendo seis cinturões e 34 medalhas: 26 ouros, cinco pratas e três bronzes.Ascom

Publicado 04/07/2023 19:52

A atleta Cabofriense de jiu-jítsu, Gabi Yamaguchi, se destacou em mais um campeonato. Desta vez o que chamou a atenção não foi o fato da menina conquistar mais um título, e, sim, o ato de generosidade que teve com a adversária, Alana Alves. Mesmo lesionada a oponente entrou no tatame e acabou perdendo a luta para Gabi. O que Alana não esperava era que a cabo-friense abriria mão do cinturão do Desafio Kids no último sábado (1).

“Enquanto muitas fogem da luta comigo, ela (Alana) sempre está disposta. Aquele cinturão não era pra mim, ela merecia mais do que eu. Escolhi ser feliz, o resto nós buscamos com fé e determinação”, explicou Gabi sobre a decisão.

Nas redes sociais, Alana agradeceu ao jiu-jítsu por formar atletas diferenciados e à Gabi pelo ato, que considerou como “um gesto nobre de uma verdadeira campeã”.

O evento foi organizado pela SJJSAF, a federação responsável pelo jiu-jitsu na América do Sul, ligada a SJJIF (Sport International Jiu Jitsu Federation) e aconteceu na Arena da da Juventude, em Deodoro, no Rio de Janeiro, no sábado.

