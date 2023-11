Casal apreendido com 342 pedras de crack, 162 pinos de cocaína, 49 tiras de maconha, um celular Samsung, um rádio transmissor e R$ 60,00 em espécie. - Divulgação/PM

Publicado 27/11/2023 13:37

Um casal foi preso na tarde deste sábado (25) por tráfico de drogas na Rua Manduca Cedro, conhecida como Estradinha, no bairro Porto do Carro, em Cabo Frio. A operação, iniciada às 15h30, foi desencadeada após uma guarnição do Grupamento de Ações Táticas (GAT) receber uma denúncia anônima.

Conforme a ocorrência, os indivíduos, uma mulher de 19 anos e um homem de 18, foram avistados pela equipe policial carregando sacolas. Ao notar a aproximação dos agentes, o casal teria tentado fugir, descartando as sacolas e sendo capturados metros adiante.

A busca subsequente resultou na recuperação das sacolas, que continham 342 pedras de crack, 162 pinos de cocaína, 49 tiras de maconha, um celular Samsung, um rádio transmissor e R$ 60,00 em espécie.

Diante dos fatos, os dois foram conduzidos à 126ª DP (Cabo Frio), onde foram autuados em flagrante delito sob os artigos 33 e 35 da Lei 11.343 de tráfico de drogas. Eles permanecem presos, aguardando as deliberações judiciais seguintes.