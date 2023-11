Homem preso - Divulgação/PM

Homem preso Divulgação/PM

Publicado 27/11/2023 14:03

Na tarde deste domingo (26), um homem de 27 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na Rua Damasceno, no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio. A prisão foi registrada entre 12h18 e 13h30, durante um patrulhamento de rotina da guarnição policial.



Segundo a Polícia Militar, a guarnição, durante rondas pela área, teria notado o suspeito agindo de maneira suspeita, manipulando algo na areia e posteriormente escondendo um objeto em sua cintura. Esta ação despertou a atenção da equipe, que decidiu abordá-lo. Durante revista pessoal, os policiais encontraram com ele uma sacola contendo 66 pinos de cocaína.



Após a apreensão do material ilícito, o homem foi encaminhado à 126ª DP (Cabo Frio). Lá, ele foi autuado em flagrante delito sob a acusação de tráfico de drogas, conforme estipulado no artigo 33 da lei 11.343/2006.

Sacola contendo 66 pinos de cocaína Divulgação/PM