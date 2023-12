Mulher é presa em flagrante por furto e injúria racial - Divulgação/PM

Publicado 08/12/2023 17:08

Cabo Frio -

Uma mulher foi presa em flagrante por furto e injúria racial em uma clínica odontológica em Cabo Frio, na tarde desta quinta-feira (7).



A autora, de 43 anos, teria furtado um telefone celular modelo Iphone 7 por volta de 11h da manhã e a vítima prestou queixa na delegacia. Durante a tarde, por volta das 14h, a autora retornou ao estabelecimento para devolver o aparelho, mas ele estava sem o chip e sem a capa. A vítima disse que teria que chamar a gerente por ser normas do estabelecimento.



Nesse momento, de acordo com a ocorrência policial, a acusada ficou agressiva, gritando muito, e a Polícia Militar foi acionada.



A clínica estava cheia de pacientes e as partes envolvidas não deixaram a autora sair do local, nesse momento, durante a confusão, a mulher proferiu injuria racial contra duas envolvidas. Além disso, uma das vítimas sofreu injúria racial e agressão, outra foi agredida fisicamente. Conforme a Polícia Civil, ela chamou as funcionárias do estabelecimento de “pretinhas faveladas. Negrinhas faveladas”.



Todas as partes foram conduzidas à 126ª Delegacia de Polícia, onde a acusada autuada em flagrante pelos crimes de furto e injúria racial. Ela permanece à disposição da Justiça.



No momento em que chegaram na delegacia, a polícia informou que a proprietária do celular já havia passado o endereço da autora para os agentes, pois o filho dela é paciente da clínica. No momento em que a guarnição foi acionada, os agentes já estavam na casa da autora e, segundo a ocorrência, ela foi devolver o celular ao tomar conhecimento da presença dos agentes.