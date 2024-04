Revólver Taurus T4 com numeração suprimida, seis munições calibre 38 e um telefone celular Samsung A035M/DS - Divulgação/PM

Revólver Taurus T4 com numeração suprimida, seis munições calibre 38 e um telefone celular Samsung A035M/DS Divulgação/PM

Publicado 08/04/2024 13:49

Cabo Frio - Um homem de 27 anos foi preso na tarde de sexta-feira (5), por porte ilegal de arma de fogo, durante uma operação de retirada de barricadas realizada pela equipe do Grupo de Ações Táticas (GAT 1) na Avenida Paraná, no Jardim Peró, em Cabo Frio.

De acordo com a ocorrência policial, o elemento, que já possui quatro passagens policiais, foi abordado após a equipe receber denúncias de que ele estaria armado na localidade. Durante a abordagem, o homem teria admitido fazer parte do tráfico de drogas na região e estar portando a arma.

Com isso, os policiais apreenderam um revólver Taurus T4 com numeração suprimida, seis munições calibre 38 e um telefone celular Samsung A035M/DS.

Diante dos fatos, o elemento, cujo as anotações criminais anteriores são por tráfico de drogas, roubo e associação para o tráfico, foi conduzido à 126ª DP (Cabo Frio), onde foi autuado em flagrante delito no artigo 16 da Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento) e permaneceu preso. A arma foi apreendida.