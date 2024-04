Obra da prefeitura - Rede social

Publicado 08/04/2024 16:52

Cabo Frio - Um empresário proprietário de um bar localizado no Boulevard Canal, um dos pontos mais movimentados de Cabo Frio, flagrou um desvio de energia elétrica, conhecido popularmente como “gato”, sendo utilizado para fornecer energia a uma obra da prefeitura. A ocorrência foi registrada em vídeo e chegou ao Jornal O Dia por meio de denúncias nesta segunda-feira (8).



Nas imagens, o dono do estabelecimento fala que foi comunicado sobre a existência do “gato” e acompanha toda a conexão clandestina de fios elétricos. Ao encontrar trabalhadores da prefeitura, ele não consegue esconder a indignação: “Isso é Cabo Frio”.



Diante dos fatos, o Jornal procurou a prefeitura de Cabo Frio para obter esclarecimentos sobre o caso e questionou a Enel, concessionária responsável pelo fornecimento de energia na Região dos Lagos, sobre a existência de alguma denúncia formalizada pelo empresário.



Em nota, a prefeitura afirmou que a revitalização do calçamento do Boulevard Canal é realizada por empresa contratada, que já foi notificada para que regularize a situação da energia elétrica.



Já a Enel informou que “vai enviar uma equipe para verificar o caso e tomar as medidas cabíveis”.



O famoso “gato de energia”, é tipificado como crime no Brasil, conforme estabelecido no artigo 155 do Código Penal. A prática, além de ilegal, pode resultar em pena de reclusão de um a quatro anos e multa, além de representar sérios riscos à segurança, podendo causar acidentes e incêndios.