GAT - Divulgação/PM

Publicado 08/04/2024 13:56

Cabo Frio - Uma ocorrência policial peculiar foi registrada na Praia do Siqueira, em Cabo Frio, na manhã deste sábado (6), resultando na detenção de dois indivíduos, um adolescente de 15 anos e um rapaz de 19, após uma tentativa frustrada de fuga que quase terminou em afogamento.



De acordo com a PM, uma guarnição avistou os dois elementos em atitude suspeita em uma moto Ao tentarem realizar a abordagem, os suspeitos teriam empreendido fuga, resultando em uma perseguição que terminou com ambos se jogando na lagoa para tentar escapar da polícia. O problema é que um dos envolvidos teria começado a se afogar e precisou ser resgatado pela guarnição.



Após o resgate, os dois foram conduzidos à 126ª DP (Cabo Frio), onde o elemento de 19 anos, que já possuía anotações criminais por tráfico de drogas (Art. 33 da Lei 11.343/06), foi autuado em flagrante delito pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo (Art. 311 do Código Penal), ficando preso. O adolescente foi autuado por ato infracional análogo ao mesmo crime, permanecendo apreendido.