Fiscalização embarga construções e identifica desmatamento ilegal - Ascom

Fiscalização embarga construções e identifica desmatamento ilegalAscom

Publicado 07/02/2025 17:43

- Uma operação de fiscalização realizada na manhã desta quinta-feira (6) no Alto da Rasa, em Cabo Frio, resultou na identificação de desmatamento ilegal, no embargo de construções irregulares e na apreensão de materiais utilizados na ocupação do local. A ação teve como foco combater crimes ambientais e parcelamento indevido do solo em um loteamento sem licença ambiental.Durante a vistoria, foram constatadas diversas infrações, incluindo desmatamento em grande escala. Seis construções foram embargadas, três cercas removidas e 70 mourões de madeira apreendidos. O responsável pela área foi identificado e será autuado conforme a Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998).A operação foi realizada pela Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Clima de Cabo Frio, em parceria com a Ronda Ostensiva Municipal (Romu). De acordo com o secretário Jailton Nogueira, a fiscalização faz parte de um esforço contínuo para coibir invasões e preservar a área.“As operações de fiscalização seguirão até que todas as irregularidades sejam eliminadas e os responsáveis devidamente penalizados. Nosso compromisso é proteger o meio ambiente e garantir o cumprimento da legislação”, afirmou.Denúncias sobre crimes ambientais podem ser feitas pelo telefone (22) 3199-1313, pelo e-mail meioambiente@cabofrio.rj.gov.br ou presencialmente na Rua José Bonifácio, 28, 2º andar, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.