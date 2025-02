Gabriel Torres Pinheiro, conhecido como "Tere", de 30 anos, foragido da Justiça é preso - Divulgação/PM

Gabriel Torres Pinheiro, conhecido como "Tere", de 30 anos, foragido da Justiça é preso Divulgação/PM

Publicado 07/02/2025 17:57

Cabo Frio - Policiais militares do 25º BPM de Cabo Frio prenderam, na tarde desta quinta-feira (6), um homem identificado como Gabriel Torres Pinheiro, conhecido como “Tere”, de 30 anos, foragido da Justiça de Minas Gerais. A captura ocorreu na Rua C, no bairro Parque Eldorado, em Cabo Frio, após trabalho de monitoramento e informações repassadas pelo Disque Denúncia.

De acordo com a polícia, Gabriel estava sentado em um sofá em frente à residência onde se escondia quando foi abordado pelos agentes do Serviço Reservado (P2) e do Grupamento de Ações Táticas (GAT). Ao ser informado sobre o mandado de prisão em seu nome, ele se entregou sem resistência.

A consulta ao sistema confirmou a ordem de prisão expedida pela Vara de Execuções Penais da Comarca de Ribeirão das Neves. Gabriel estava em regime semiaberto no Presídio São João das Bicas e fugiu em 29 de agosto de 2024, não retornando à unidade prisional. Ele foi condenado a 16 anos de reclusão pelos crimes de tráfico de drogas e roubo.

Após a prisão, ele foi conduzido à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e, posteriormente, será encaminhado a uma unidade da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro (SEAP/RJ), onde permanecerá à disposição da Justiça mineira.

O 25º BPM reforça a importância das denúncias anônimas para a localização de criminosos foragidos. Informações podem ser repassadas pelos seguintes canais:

Central de Atendimento: (021) 2253-1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp: (021) 2253-1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O sigilo das informações é garantido.