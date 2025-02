Helen Silva de Araújo, de 16 anos, está desaparecida - Reprodução/Rede social

Helen Silva de Araújo, de 16 anos, está desaparecidaReprodução/Rede social

Publicado 07/02/2025 18:26

Cabo Frio - Moradora de Cabo Frio, Helen Silva de Araújo, de 16 anos, está desaparecida desde a madrugada do último sábado (1º). Residente no Peró, a adolescente, que faz tratamento psicológico, saiu de casa e, desde então, não foi mais vista pela família.



Segundo Denise Araújo, mãe de Helen, a jovem saiu de casa sem que ninguém percebesse. Ela conta que, no dia do desaparecimento, a filha “estava muito feliz e tinha comprado material escolar, pois ia começar o ensino médio (…)”. Um boletim de ocorrência foi registrado.



Ainda de acordo com Denise, na noite de domingo (2), a família recebeu uma ligação informando que a adolescente teria sido vista no Morro do Limão, próximo à Vila do Ar, no bairro Jardim Esperança. Depois disso, não houve mais notícias até esta sexta-feira (7).



No início da tarde, a família recebeu uma ligação de uma pessoa que afirmou saber o possível paradeiro de Helen. Segundo o informante, a adolescente estaria na zona rural de Itajubá, em Minas Gerais. Ainda não há confirmações sobre a menina de fato estar no local.



Qualquer informação sobre o paradeiro de Helen pode ser comunicada ao SOS Crianças pelos telefones: (21) 2286-8337, (21) 99400-7704 e (21) 98596-5296.

