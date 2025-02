Idoso de 72 anos morre após cair do 4º andar de um prédio - Divulgação/PM

Publicado 11/02/2025 14:38

Cabo Frio - Um idoso de 72 anos morreu na noite do último domingo (9) após cair do 4º andar de um prédio localizado na Rua Sergipe, próximo à Praia do Forte, em Cabo Frio. O caso foi registrado por volta das 20h15.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar atendimento, mas ao chegarem ao local constataram que a vítima já estava em óbito. A Polícia Militar e a Guarda Municipal também estiveram na área para auxiliar no controle do trânsito, enquanto a perícia técnica foi acionada para investigar as circunstâncias da queda.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio. O caso foi registrado na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP).