Revólver Taurus calibre .38, carregado com cinco munições intactas - Divulgação/PM

Publicado 10/02/2025 17:11

Cabo Frio - Na manhã deste sábado (8), um homem de 62 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo na Rua dos Milagres, no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio. Ele já possuía duas anotações criminais, incluindo tráfico de drogas dentro de uma escola e desobediência a decisões judiciais.



De acordo com a ocorrência, a prisão foi registrada após uma troca de informações entre setores de inteligência da polícia, que indicavam que o suspeito estaria guardando armas para o tráfico no conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida da região.



Ao ser abordado, ele autorizou a entrada dos agentes em sua residência e indicou onde a arma estava escondida.



No local, foi apreendido um revólver Taurus calibre .38, carregado com cinco munições intactas. Diante dos fatos, o homem foi conduzido à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) de Cabo Frio, onde permaneceu preso e autuado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.